Rolle som politibetjent inspirerede kvinder

Den 30. september fylder skuespilleren med den lange karriere bag sig 90 år.

Karrieren startede i 1950'erne med mindre roller i westernfilm.

I årtiet efter begyndte hun at få hovedroller. Hun spillede med i filmen "Ocean's 11" i 1960, hvor hun spillede sammen med Frank Sinatra.

De to var kærester i fire år, men da ægteskab kom på tale i 1964, måtte de gå hver sin vej. Frank Sinatra ville ikke gifte sig med en skuespiller, fortalte hun i et interview med det amerikanske tv-program "CBS News" i 2019.

- Og jeg havde faktisk ikke lyst til at gifte mig med ham, så jeg ville ikke have, at han spurgte. For jeg ville ikke sige nej til Frank Sinatra, fortsatte hun i samme interview.

Men det var i 1970'erne, at hun for alvor blev et kendt ansigt, da hun spillede hovedrollen i tv-serien "Police Woman".

Rollen som betjent Pepper Anderson førte til en stigning i antallet af amerikanske kvinder, der søgte ind på politiskolen, har skuespilleren selv fortalt i flere interviews.

Hun fik også breve fra kvindelige fans, der skrev, at de var blevet politibetjente på grund af hende.

Igennem Dickinsons karriere har hun fået status som et sexsymbol. Det kom blandt andet gennem rollen som en lærer, der forfører en elev i "Pretty Maids All In a Row" fra 1971, og scener i "Police Woman", hvor hun tager telefonen i badet.

Hun poserede også i en sweater, stiletter og intet andet på forsiden af magasinet Esquire i 1966. Billedet blev så ikonisk, at det siden blev genskabt af sangeren Britney Spears.

Men statussen som sexsymbol er Angie Dickinson glad for. Så længe det ikke er det eneste, hun er kendt for.

- Jeg ville mindst lige så gerne være kendt som skuespiller. Ligesom Marilyn Monroe. Hun var - med rette - kendt som det største sexsymbol nogensinde. Prøv bare at optræde med Shakespeare efter det, har hun sagt til CBS News.

Karrieren bød også på flere priser og nomineringer. Hun vandt en Golden Globe for rollen i "Police Woman".

Angie Dickinson har været gift to gange.