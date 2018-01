Røvere løber med værdiboks og kører mand ned

En ældre mand fra Haderslev blev formentlig ramt af flugtbilen, da han tirsdag eftermiddag forsøgte at standse to kvinder, der kort forinden havde skaffet sig adgang til hans hjem og røvet en værdiboks.

Politiet fik kort efter klokken 16.35 en anmeldelse af, at to kvinder havde ringet på døren hos et ældre ægtepar i et rækkehus på Varbergvej i Haderslev og fortalt, at de kom fra hjemmeplejen.

Den ene fik lokket manden i huset med udenfor, mens det lykkedes den anden at komme ind i huset og stjæle en værdiboks.

Herefter løb kvinderne hen til en parkeringsplads på Varbergvej, hvor en mand holdt og ventede i en bil.

Det er politiets opfattelse, at den ældre mand formentlig har forsøgt at standse bilen, og at han i den forbindelse havnede på bilens køler og blev kastet til jorden.

- Manden, der er stærkt alderssvækket, har fået en del skader, siger Erik Lindholdt.

Bilen forsvandt fra området ad Christian X's Vej, oplyser politiet.

Røverne har under flugten skilt sig af med værdiboksen, der blev fundet af nogle drenge og indleveret hos politiet. Der er ikke oplysninger om boksens indhold.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner til røveriet og vidner, der kan have set flugtbilen. Der er tale om en lys bil - formentlig en Volvo sedan S40 eller S60.

Politiet undersøger også, om røveriet på Varbergvej kan være begået af de samme personer, der tidligere tirsdag var på færde i Gram.

Fra Højmarken i Gram fik politiet omkring klokken 15.45 en anmeldelse fra en ældre mand, der var blevet opsøgt i sit hjem af en udenlandsk udseende kvinde. Hun ringede på døren og spurgte, om han skulle have udleveret medicin.