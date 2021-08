Røver kaster brosten mod sine forfølgere

Et ældre ægtepar måtte springe til side for ikke at blive ramt af brosten, da en 27-årig mand ville flygte.

En 27-årig mand var ikke tilfreds, da personalet i et supermarked forlangte, at han betalte for en flaske spiritus, og det, der startede som et simpelt butikstyveri, endte som røveri.

Hændelsen fandt sted i Føtex i Smedegade i Esbjerg onsdag eftermiddag.

- Manden stjæler en flaske spiritus, men bliver opdaget. Da de ansatte beder ham aflevere den eller betale for den, begynder han at kaste med varer mod dem og sparke ud efter dem, fortæller Ole Aamann, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

En ansat bliver ramt af en af de varer, manden bruger som kasteskyts, og en anden bliver ramt af et spark.

Det lykkes den 27-årige at slippe ud af supermarkedet, men en større gruppe følger efter ham.

I forsøget på at slippe væk kaster eller støder han fire store brosten mod forfølgerne.

- Et ældre ægtepar, som tilfældigt er på stedet, må springe til side for ikke at blive ramt af en brosten, siger Ole Aaman.

Kort efter når politiet frem og anholder ham.

Når man i forbindelse med et butikstyveri bruger vold eller trusler om vold for at slippe væk, er der ikke længere tale om tyveri, men om røveri, der straffes langt hårdere.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi vil torsdag morgen afgøre, om den 27-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.