Rønn Hornbech slipper for landsretten i statsløsesag

Dermed har retten valgt at følge Rønn Hornbechs påstand om at afvise sagen, der strækker sig flere år tilbage.

Gruppen af tidligere statsløse palæstinensere stævnede Rønn Hornbech, da det var i hendes tid som integrationsminister, at de ikke fik deres ansøgninger om dansk statsborgerskab behandlet.

Men ifølge Østre Landsret har gruppen altså ikke retlig interesse i at få sagen for en domstol. Konkret betyder det, at de i alt 17 personer ikke har en anerkendelsesværdig interesse i at få deres sag for en domstol.

Konkret begrunder landsretten det med, at Højesteret allerede har taget stilling til spørgsmålet om erstatning.

Hvordan ansvaret præcist fordeler sig mellem ministeriet og den tidligere minister har sagsøgerne ingen retlig interesse i.

- Landsretten finder, at der ved Højesterets dom er taget endelig stilling til størrelsen af den erstatning og godtgørelse, der tilkommer sagsøgerne som følge af den forsinkede erhvervelse af dansk indfødsret.

- Konstateringen af et eventuelt solidarisk medansvar for Birthe Rønn Hornbech har dermed alene betydning for en eventuel fordeling af ansvaret mellem Birthe Rønn Hornbech og ministeriet og er uden betydning for disse sagsøgeres retsstilling, lyder det i dommen.

Højesteret slog sidste år fast, at 10 ud af de 17 personer ikke havde krav på godtgørelse for at være blevet nægtet et dansk pas.

For seks andre havde Udlændinge- og Integrationsministeriet anerkendt, at de kunne få godtgørelse for forsinkelsen af statsborgerskab på 10.000 kroner. Højesteret mente ikke, at de havde ret til yderligere erstatning.

Den sidste havde ikke krav på erstatning, da kravet var forældet.

De 17 personer, der i dag alle er danske statsborgere, havde anlagt sag mod ministeriet med krav om 2.109.496 kroner i godtgørelse for tort og erstatning for økonomisk tab.

Det er efterhånden mange år siden, at sagen begyndte at rulle. I sagen har en række statsløse fået afslag på deres ansøgning om statsborgerskab i strid med en FN-konvention.

Konventionen sikrer, at statsløse, der er født og opvokset i Danmark, får en lettere adgang til at få dansk statsborgerskab.

Den del af sagen blev klarlagt af Statsløsekommissionen, som blev nedsat i 2011. Birthe Rønn Hornbech blev samme år fyret som minister.

Kommissionen konkluderede, at ministeriet havde handlet i strid med internationale konventioner gennem 19 år.