Røgdykkere finder 81-årig mand død i villa i brand

Villaen var "yderst røgfyldt", da brandfolk fra Trekantsområdets Brandvæsen natten til mandag ankom til et hus i Erritsø ved Fredericia.

Røgdykkere blev sendt ind i boligen, hvor de fandt husets beboer, en 81-årig mand, død i sin seng. Det oplyser brandvæsenet til Fredericia Dagblad.

Der var ingen flammer at se, da brandvæsenet nåede frem til adressen lidt efter klokken 03.

- Men der har været gang i den, for den ene rude var sprunget. Det var en såkaldt ulmebrand, siger indsatsleder Hans-Egon Bendorff fra TrekantBrand.

En ulmebrand eller en glødebrand er en brand, hvor der ikke ses flammer. Den udvikler sig langsomt, og der afgives varme og røg. Branden kan udvikle sig til en flammebrand.

Mandens pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Vagtchef Jørn Lindhardt bekræfter dødsfaldet over for Ritzau. Det var en hjemmehjælper, der klokken 03 alarmerede politiet om, at der var brand i huset.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der skulle være sket noget strafbart, siger han til Ritzau.

Skaderne er begrænset til soveværelset, fortæller Jørn Lindhardt.

Hvordan den opstod, er mandag morgen ukendt. Det skal en række undersøgelser på stedet være med til at kaste lys over.

Vagtchefen ønsker derfor ikke at sige noget om, hvad årsagen kan have være.