Røg og tyggetobak bliver forbudt for alle elever

Røgfri skoletid bliver et lovkrav fra 31. juli, og det vil gælde alle nikotinprodukter - både på skolens område og uden for matriklen.

Når eleverne på landets gymnasier og erhvervsskoler møder efter ferien, så er det slut med at tænde en cigaret, dampe på e-cigaretten eller lægge et stykke snus op under læben.

I Kræftens Bekæmpelse siger projektchef i tobaksforebyggelse Niels Them Kjær, at han er sikker på, at det efterhånden bliver en selvfølge ikke at ryge på ungdomsuddannelserne.

- Det er ofte i overgangen fra folkeskolen, at mange begynder. De nye årgange er vant til rygeforbuddet fra folkeskolen, så for dem bliver det naturligt at lade være.

Selv om loven først træder i kraft denne sommer, er 106 skoler allerede i gang - det svarer til cirka hver tredje ungdomsuddannelsesinstitution.

En af dem er Odsherred Gymnasium, som gik i gang for et år siden. Ifølge næstformand i elevrådet Celal Viktor Yurdakul har det især fået betydning for de elever, der lige var debuteret som rygere.

- Der var en tendens til at søge mod rygeområdet i frikvarterne - måske fordi der var lidt kedeligt andre steder. Dem, der var nye rygere, stoppede, da forbuddet kom.

- Andre holdt op i skoletiden, men fortsatte i fritiden. Nogle af dem har fortalt mig, at de helt er stoppet, siger Celal Viktor Yurdakul, der aldrig selv har røget.

Nyborg Gymnasium var det første med et forbud. Det kom for tre år siden, og i begyndelsen var det op ad bakke, siger rektor Henrik Stokholm.

- Fordi vi var de første, skulle vi begynde fra scratch. Vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne give eleverne et incitament til at lade være, og hvordan vi skulle sanktionere dem, hvis de alligevel gjorde det.

Som et alternativ til dagens første cigaret tilbyder skolen gratis morgenmad til alle elever, frugten er blevet billigere, og til frikvarterne er der indkøbt nye spil som erstatning for det fællesskab, som rygerne må undvære.

Skoleledelsen og ti sundhedsambassadører, valgt blandt eleverne, patruljerede den første tid. Gymnasiet ligger i et villakvarter, så der var nok at holde øje med.

Flere er blevet taget på fersk gerning, men ingen så mange gange, at de har været forbi rektors kontor, eller som det ultimative er blevet bortvist.