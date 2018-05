Røde partier vil have stop for sprøjtning ved drikkevand

Sådan lyder det enstemmigt fra politikerne på Christiansborg, efter at Politiken torsdag kan fortælle om et stigende antal fund af pesticider i grundvandet.

Det kan gøre det nødvendigt at rense drikkevandet i større omfang end i dag, skriver avisen.

Men den melding huer ikke politikerne. Danmark bryster sig nemlig af at have så rent grundvand, at det kan drikkes uden behandling.

Derfor mener blandt andet Socialdemokratiet og De Radikale, at man bør stoppe med at sprøjte i de områder, der ligger nær drikkevandsboringer.

- Det er utroligt at ærgerligt, at man bliver nødt til at rense for pesticider nogle steder for overhovedet at få vand, siger miljøordfører Ida Auken (R).

- Det kan blive en glidebane til at beskytte vores drikkevand og grundvand dårligere, fordi man kan sige, at vi altid kan rense det bagefter, siger hun.

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, vil have kortlagt problemets omfang, før han tager stilling til, om der er brug for at ændre nogen regler.

- Det er alt sammen fortidens synder. Det vil jeg gerne slå fast. De midler, der enkeltstående er fundet i de her målinger, er fortidens synder med nogle midler, der er forbudt i dag, siger Bonnesen.

Socialdemokratiets ordfører, Christian Rabjerg Madsen, er uenig.

- Der er tilfælde af fortidens synder. Men der er også problemer med et nutidigt stof, der hedder 124 triasol. Så det er ikke nok at sige, at det er fortidens synder. Vi skal beskytte danskernes drikkevand, nu og i fremtiden.

Alternativet mener, at al landbrugsproduktion i Danmark skal omlægges til økologi. Det vil løse problemet, påpeger miljøordfører Christian Poll: Han erkender dog, at det har lange udsigter.

- De steder, hvor der er forurenet, må man lave nye boringer, mener Poll.

- Med tiden får vi udfaset sprøjtegifte og omlagt til økologisk produktion.