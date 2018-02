Røde partier og grønne ngo'er: Gasstop er danmarkshistorie

Det vækker jubel over en bred kam, at regeringen vælger at sætte en stopper for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas på land og i de indre danske farvande.

- Vi har været meget skeptiske over for regeringens meget vide tilladelser.

- Så vi er glade for, at regeringen nu fjerner den usikkerhed, der har været for beboerne på Lolland, siger Jens Joel, der er energi- og klimaordfører i Socialdemokratiet.

Jens Joel henviser her til, at den omdiskuterede ansøgning fra det hollandske firma Nail Resources om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster dermed bliver afvist.

Folketingets Energiudvalg har flere gange udskudt beslutningen om det hollandske firmas ansøgning.

Men nu har lokal modstand overbevist regeringen om det rigtige i at afvise alle ansøgninger på land og i indre danske farvande.

Hos Enhedslisten jubler man også over nyheden.

- Regeringens beslutning er en kæmpe sejr for klimabevægelsen i Danmark, og noget som Enhedslisten sammen med lokalsamfund og miljøorganisationer længe har kæmpet for, lyder det fra energiordfører Søren Egge Ramussen.

Greenpeace stemmer i og kalder det "et lille stykke danmarkshistorie". Ligesom Enhedslisten kræver man nu, at man også skal stoppe efterforskningen i Nordsøen.

- Hvis Danmark skal leve op til Parisaftalen, skal den olie og gas, der måtte gemme sig i den danske undergrund, forblive der, siger klima- og energipolitisk rådgiver Tarjei Haaland med henvisning til den store internationale klimaaftale fra 2015.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, kalder det en historisk dag og efterlyser på samme tid næste skridt.

- Nu skal vi så også bare lukke ned for udvindingen i Nordsøen, siger han.