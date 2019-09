Tidligere Udlændingeminister Inger Støjberg (V) er af blandt andet Folketingets Ombudsmand blevet kritiseret for at have tvangsadskilt unge asylpar på landets asylcentre i strid med loven.

Røde partier forventer undersøgelse af Støjberg

Regeringen mødes fredag med røde partier for at diskutere en mulig kommissionsundersøgelse af Inger Støjberg.

Regeringens støttepartier skal fredag mødes med justitsministeren for at diskutere rammerne for en kommende kommissionsundersøgelse af Inger Støjberg (V) i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar.

Det skriver Politiken.

Justitsministeriet bekræfter over for Ritzau, at der er indkaldt til møde fredag. Det er dog ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) forud for mødet.

Hos støttepartierne er den klare forventning, at mødet ender med, at der bliver nedsat en egentlig kommission, som skal undersøge Inger Støjbergs ageren i sagen.

Hun er forhenværende udlændinge- og integrationsminister og desuden kandidat til posten som næstformand i Venstre.

- Min helt klare forventning er, at vi fredag bliver enige om at nedsætte en kommission, der skal undersøge Inger Støjbergs rolle, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, til Ritzau.

- Det er helt ekstremt vigtigt, at vi kommer til bunds i den her sag, så vi sikrer os, at alle danske ministre overholder dansk lovgivning. Hvis man er minister, så kan man ikke snige sig udenom, siger hun.

Forventningen er den samme hos Sofie Carsten Nielsen, som er næstformand i Radikale Venstre.

- Det er helt efter planen, at vi skal mødes for at få besluttet at nedsætte en kommission, der skal undersøge denne her sag, siger hun til Politiken.

Sagen om de unge asylpar - også kendt som barnebrudssagen - omhandler en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvis den ene part var under 18 år.

Instruksen blev udsendt i en pressemeddelelse i februar 2016, og Udlændingestyrelsen fik besked fra ministeriet om at administrere efter den.

Folketingets Ombudsmand har betegnet den instruks som ulovlig.

Inger Støjberg har dog gennem flere samråd fastholdt, at hun ikke har forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis.

Til Ritzau skriver Inger Støjberg i en sms, at "det er ude af hendes hænder, hvilke undersøgelser et rødt flertal eventuelt vil igangsætte".

- Jeg har allerede redegjort for forløbet om indgrebet mod barnebrude i talrige samråd og i hundredvis af svar til Folketinget, ligesom der har været en ombudsmandsundersøgelse, skriver hun.

- Hvis der kommer endnu en undersøgelse, så vil jeg naturligvis svare på alle spørgsmål en gang til i den forbindelse.

En undersøgelseskommission må ikke tage stilling til ministres ansvar i sager, men den kan klarlægge, hvad der er foregået.