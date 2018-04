Røde Kors planlægger at udvide sit genbrugsimperium

Udmeldingen kommer, efter at Røde Kors mandag har offentliggjort et rekordstort overskud på 65,95 millioner kroner fra landets genbrugsbutikker i 2017.

Det er 4,5 procent større end året inden.

- Vi er enestående glade for resultatet.

- Overskuddet skyldes, at vi har modtaget mere tøj, at vi har fået flere butikker, og at vi har 9500 fantastiske frivillige til at stå i butikkerne uden at få en krone for det, siger han.

Og væksten stopper ikke her. Ifølge Anders Ladekarl skal de 240 genbrugsbutikker vokse til flere, så organisationen kan fortsætte med at hjælpe mennesker både herhjemme og i udlandet.

Røde Kors' genbrugsbutikker sælger primært tøj og sko. Men i mange af dem kan man også finde nipsgenstande og møbler. Det er især de to sidstnævnte kategorier, som butikkerne skal fokusere mere på i fremtiden.

- Vi får flere butikker og større butikker. De skal ikke kun have tøj, men også møbler og nips, som danskerne gerne vil handle. Vi ser frem til at omsætte endnu flere ting og forhåbentlig tjene endnu mere på genbrug, siger han.

Ifølge Anders Ladekarl går 60 procent af overskuddet til hjælpearbejde i Danmark, hvor han oplever et stigende behov for hjælp. Her fokuserer organisationen blandt andet på, at børn kan komme på sommerlejr, og der laves arrangementer for ensomme og udsatte.

De resterende 40 procent af overskuddet går til hjælpearbejde i udlandet.

- Uden butikkerne ville Røde Kors slet ikke kunne lave det hjælpearbejde i Danmark og ude i verden, som vi gør, siger Anders Ladekarl.

Det er altid muligt at aflevere tøj til hjælpeorganisationen enten i butikkerne eller i tøjcontainere.

Indtil 22. april har Røde Kors desuden kampagnen "Smid tøjet", hvor befolkningen opfordres til at rydde op i klædeskabet og donere tøj, der ikke længere bliver brugt.