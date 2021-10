Røde Kors indsamler 15,5 millioner til nødlidende børn

- Jeg er lettet over, at det er gået så godt. Det er både en glad og lettet generalsekretær, som lukker ned for indsamlingen i dag, og starter i morgen med at sikre, at pengene kommer ud at arbejde, siger han.

Pengene skal gå til at hjælpe mere i Afghanistan, Syrien samt give en ekstra håndsrækning til udsatte børn i Danmark.