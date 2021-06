Røde Kors har fået doneret tre millioner mundbind

Der er mindst tre millioner mundbind på vej fra Danmark til Nepal.

Det er situationen, efter at generalsekretær Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors fredag opfordrede til at donere overskydende mundbind.

- Vi er meget overvældede over den offervillighed, der har været. Det startede lidt tilfældigt på Twitter, hvor Rema1000 gav en donation på 800.000 mundbind.

- Og så har vi fået to millioner mundbind yderligere hen over weekenden, siger Anders Ladekarl, Røde Kors.

Det er ifølge generalsekretæren virksomheder, der har doneret de mange mundbind.

Det er sket, med udsigten til at brugen af mundbind gradvist er ved at blive udfaset herhjemme.

Mandag er der ikke længere krav om at iføre sig værnemidlet, når man skal købe ind eller til frisør.

Og 1. september skal det efter planen være helt slut med mundbindene.

- Vi har fået flere restpartier, og nogle af dem står til at udløbe inden for et års tid.

- Vi sender selvfølgelig kun mundbind ud, der overholder alle kravene, og som ikke er udløbet, siger Anders Ladekarl.

Røde Kors kan ikke modtage overskydende mundbind fra private.

Det kræver nemlig omfattende dokumentation at få lov at sende dem afsted, og den dokumentation ligger private ikke inde med.

Det er stadig muligt for virksomheder at donere mundbind til Røde Kors, men organisationen rækker også ud efter økonomisk hjælp til transporten af værnemidlet.

- Det koster cirka 10 øre per styk at transportere mundbindene. Så vi appellerer til dem, der har doneret, også at bidrage til transportomkostningerne, så vi kan få dem ud, siger Anders Ladekarl.

Når mundbindene er nået frem, vil de blive distribueret af Røde Kors i Nepal.

- Situationen i Nepal er, at epidemien langtfra er under kontrol. Der er op mod 8000 nye smittede om dagen. Men dertil kommer et kæmpe mørketal, fordi man slet ikke tester i det omfang, vi kender herhjemme.