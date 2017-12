Rød skuffelse: Hyklerisk at S sikrer regeringens kvotestop

Det er synd og skam, en meget dum beslutning, direkte beskæmmende, hyklerisk og helt sort, at Socialdemokratiet leverer de afgørende stemmer til regeringens lovforslag om at suspendere kvoteflygtningeordningen.

Sådan lyder det fra de øvrige oppositionspartier.

- Det er frygteligt dumt. Som et rigt land har vi et ansvar for at hjælpe nogle af verdens allermest udsatte flygtninge, siger SF-gruppeformand Jacob Mark.

- Det er synd og skam, at Socialdemokratiet leverer de afgørende stemmer.

Danmark har hidtil skullet modtage 1500 kvoteflygtninge over en treårig periode. Men i det meste af 2016 og hele 2017 har Danmark med henvisning til flygtningepresset på Europa ikke modtaget kvoteflygtninge.

I 2018 står vi dermed til at skulle modtage 1500 flygtninge, hvis ikke lovgivningen ændres. Derfor vil regeringen med et lovforslag gøre det op til udlændingeministeren at afgøre antallet af kvoteflygtninge.

Onsdag er lovforslaget til endelig behandling i Folketingssalen, men tirsdag meddelte Dansk Folkeparti, at partiet ikke stemmer for på grund af det, støttepartiet kalder "en kattelem" i loven.

Den til enhver tid siddende udlændingeminister kan nemlig også vælge at skrue op for antallet af kvoteflygtninge i en helt særlig situation, hvis Danmark indgår en international aftale. Og det ønsker DF ikke at åbne for.

Netop den kattelem hæfter Peter Hummelgaard (S) sig ved i et forsvar på Twitter:

- Lovforslaget kan i lige så høj grad bruges til at tage flere kvoteflygtninge. Det er alene et spørgsmål om, at den til enhver tid siddende regering kan skrue op eller ned. Danmark melder sig ikke ud af nogen kvoteordning.

Lovforslaget har også splittet Socialdemokratiet internt, og fire folketingsmedlemmer har fået lov til at blive væk fra afstemningen. Partiet nåede ifølge DR tirsdag frem til et kompromis i folketingsgruppen:

Socialdemokratiet ville stille forslag om, at Danmark fra 2018 skal tage imod en særligt udsat gruppe kvoteflygtninge, der kaldes "Twenty or more" (20 eller flere, red.).

De Radikales stedfortrædende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kalder det "helt sort", at Socialdemokratiet onsdag ikke har stillet ændringsforslaget.

- Det er dem, der kan afgøre, at Danmark i det mindste tog de 20 mest udsatte flygtninge, men det gør de ikke. Det er helt sort.

- Jeg har aldrig oplevet, at et parti har de afgørende mandater, men ikke bruger dem til at få den indflydelse, de selv går ind for, siger hun.