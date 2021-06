Rød bykonge tog gerne opgør med partitoppen

Den vrede mand var Kjeld Hansen, der få uger forinden havde meddelt sin afgang som borgmester i Herlev efter 16 år for at give plads til yngre kræfter.

Han var ikke bare skuffet. Han var hamrende vred, og han gav udtryk for det i et harmdirrende brev til statsministeren, der nåede ud i flere medier.

Emnet var placering af en betalingsring i hovedstadsområdet, hvor flere socialdemokratiske vestegnskommuner pludselig stod til at havne på den forkerte side af betalingsmuren.

Genstanden for vreden var daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

- Du kan naturligvis vælge den vej, som transportministeren fra Jylland har anvist, men så vælger du noget værdifuldt fra, og du vil lægge et historisk brændende og begrænsende snit i hovedstadsområdet.

- Og du vil lægge et snit i dit parti, der vil få konsekvenser. Aldrig i min bevidsthed vil du få accept, lød det i brevet dengang i 2011 ifølge Berlingske.

Tidligere borgmester i Herlev Kjeld Hansen, der tirsdag den 15. juni fylder 70 år, er en mand, der ikke er bange for at tale partitoppen imod, og som brænder for Herlev på københavnske Vestegn.

Betalingsringen, der som bekendt aldrig blev en realitet, var ikke det eneste, der kunne få Kjeld Hansen til at råbe op, da han var aktiv i politik.

Sammen med andre borgmestre på Vestegnen i Hovedstadsområdet var han med til at trække Socialdemokratiet til højre i indvandringspolitikken med kritik af, at partiets holdning var for slap.

Siden blev politikken dog for stram efter Kjeld Hansens smag.

Kjeld Hansen er oprindelig uddannet akademiingeniør og har tidligere blandt været ansat som kontorchef i Miljøministeriet.

Den politiske karriere startede som bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Herlev fra 1984.

Han blev valgt første gang til kommunalbestyrelsen i 1986, blev borgmester i 1996 og var borgmester med absolut flertal i ryggen frem til 2011.

Han blev i 2018 kåret til "Årets Herlevit" af Herlev Bladet blandt andet for sin indsats for det lokale foreningsliv.

Kjeld Hansen, der tidligere har modtaget ridderkorset af dronning Margrethe, kvitterede således:

- Undskyld, Margrethe (dronningen, red.), men det her er større, sagde han ifølge Herlev Bladet ved kåringen.

I de senere år har Kjeld Hansen blandt andet været formand for den lokale fodboldklub og meddelte i øvrigt ved sin afgang, at han skulle bruge mere tid på fisketure og se store fodboldstadioner med sit barnebarn.