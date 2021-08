Mette Frederiksen ses her på valgaftenen 5. juni 2019. Regeringen har oplevet stor opbakning under coronakrisen, men styrkeforholdet mellem rød og blå blok ser nu ud til at være tilbage på niveauet fra for to år siden. (Arkivfoto)

Rød bloks forspring er svundet ind med coronakrisens udfasning

Da coronaepidemien var på sit højeste sidste år, kunne regeringen og dens parlamentariske grundlag i rød blok nyde godt af opbakning fra helt op mod 60 procent af vælgerne.

En måling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau, viste mandag imidlertid, at hvis vælgerne skulle fordele mandaterne i Folketinget nu, ville fremgangen siden valget være væk, og partierne i oppositionen ville få et mandat mere end ved valget i 2019.

I alt står rød blok til 95 mandater mod 80 mandater til blå blok med forbehold for den statistiske usikkerhed.

Det vil stadig være nok til at genvælge Mette Frederiksen (S) som statsminister med de nuværende støttepartiers opbakning. Men det viser ifølge to valgforskere, at støtten til den socialdemokratiske regering svinder ind i takt med, at coronaepidemien i Danmark bliver mindre akut.

- De fik en voldsom fremgang under coronakrisen. Den fremgang er ikke forsvundet endnu.

- Den er mindre, og de er faldet siden toppunktet, siger valgforsker Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor på Københavns Universitet, er der historiske eksempler på, at regeringer i krisetider oplever en stigende støtte for senere at blive forbundet med dårlige tider for landet.

Som eksempel nævner han spanske og britiske regeringers oplevelse fra tiden efter terrorangreb.

- Man vil tænke tilbage på, at det er en skidt tid. Og fordi vi som vælgere straffer mere, end vi belønner, kan det ende med, at en tilbagevenden til normalen falder under det niveau, vi så i januar 2020, siger han.

Samtidig peger begge valgforskere på, at Voxmeter-målingen peger på en anden faktor, der kan give usikkerhed om udfaldet af et eventuelt valg i utide.

- Der er nogle jokere i den blå blok. Nemlig Kristendemokraterne og Liberal Alliance, der ligger og danser lige omkring spærregrænsen, siger Rune Stubager.

- I den her Voxmeter-måling er de begge over. Så får de hver fire mandater. Hvis de var røget under, så ville to mandater fra hver af de partier i grove træk være gået til den røde blok. Så der er en joker der, siger han.

Næste folketingsvalg i Danmark skal afholdes senest i juni 2023.