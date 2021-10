Rød blok giver DR penge til at videreføre P6 Beat og P8 Jazz

Der er godt nyt til lyttere af radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz.

Et politisk flertal bestående af regeringen samt støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten er blevet enig om, at de to DAB-kanaler skal fortsætte, selv om de stod til at lukke og slukke ved årets udgang. Det er ikke første gang, at de to radiokanaler reddes fra lukning.