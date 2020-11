Konkret betyder aftalen, at det midlertidigt bliver forbudt at holde mink frem til 31. december 2021. Derudover skal alle mink i besætninger aflives. (Arkivfoto)

Rød aftale lovliggør aflivninger af mink

Aftale skaber lovgrundlag for aflivning af alle mink i landet. Blå blok nægter at være med. Både Enhedslisten og De Radikale tvivler på Mogens Jensens fremtid.

Dermed er der skabt lovgrundlag for, at alle landets mink kan aflives, sådan som statsminister Mette Frederiksen (S) gav ordre til 4. november.

Efter dage og nætter med forhandlinger lykkedes det mandag aften regeringen at indgå en aftale om et midlertidigt forbud mod mink.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her