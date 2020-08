Rockstjernen med heavy metal-skriget

- Ian Gillan er på scenen en magnet for øjnene, der personificerer alle cool egenskaber fra forsangere. Når han skreg af sine lungers fulde kraft og nåede så høje toner, var jeg sikker på, at han smadrede glas over hele byen.

Sådan beskrev Metallica-trommeslager, Lars Ulrich, sin første oplevelse med Ian Gillan til en koncert i København i 1973 som 9-årig, da han i 2016 præsenterede Gillans band, Deep Purple, som nyt medlem af Rock and Roll Hall of Fame.

Onsdag den 19. august fylder Gillan 75 år.

Hans vokale rækkevidde - særligt i de yngre dage - satte London-fødte Ian Gillan på kortet som en stor rocksanger, og mange husker hans karakteristiske heavy metal-inspirerede skrig i en meget høj tone.

Han slog igennem, da han i 1969 blev forsanger og sangskriver i det britiske rockband Deep Purple.

Ian Gillan kom hurtigt i konflikt med en af bandets grundlæggere, guitarist Ritchie Blackmore.

Derfor forlod han Deep Purple i 1973 og vendte først tilbage, da bandet blev genforenet i 1984.

I mellemtiden var han et smut forbi et andet af Storbritanniens største rockbands gennem tiderne, Black Sabbath, som han indspillede et album med.

Forholdet mellem Gillan og Blackmore var dog ikke til at redde. Gillan var igen væk fra Deep Purple fra 1989 til 1993, hvor Blackmore efterfølgende smækkede med døren samme år.

Siden Blackmores farvel har Deep Purple og Ian Gillan været synonym med hinanden.

Deres største hit er guitarklassikeren "Smoke on the Water", der udkom i 1972 under Deep Purples gennembrudsår i starten af 1970'erne.

Sangen fortæller den sande historie om en brand på et schweizisk kasino, hvor Deep Purple befandt sig tæt på i gang med at indspille i et mobilt studie.

Bandet udkom med et nyt album så sent som den 7. august i år og kan opleves live i København den 29. september 2021, hvor de spiller i Royal Arena, efter at deres planlagte koncert i 2020 blev udskudt.

Ian Gillan sang desuden rollen som Jesus i Andrew Lloyd Webbers originale rockopera "Jesus Christ Superstar" i 1970.