Rocksanger og folkekær radiovært

Hans velmodulerede stemme har noget letgenkendeligt og tillidsvækkende over sig. Den har fyldt danske højttalere i mere end tre årtier, hvor en af alle tiders mest populære radioværter har spillet pop- og rockmusik i DR.

Alex Nyborg Madsen har bestyret en lang række musikprogrammer i Danmarks Radio siden 1984. I et par år var han tillige musikchef for DR's P3 og P4.

Sideløbende har han dyrket egen musikerkarriere som forsanger i kopibandet Led Zeppelin Jam og i flere andre bands: Witch Cross, Harlot og Savage Affair, ligesom han har medvirket i flere spillefilm.

Lørdag den 1. august fylder Alex Nyborg Madsen 60.

Han er født i Frederiksværk, og oprindelig var det et helt andet område, der trak.

"Som teenager var jeg meget tæt på en læreplads hos en fotograf, der underviste i den lokale ungdomsskole. I sidste øjeblik glippede det, og mit liv kom i stedet til at handle om musik - som formidler i radioen og som sanger på scener i Danmark med sjældne afstikkere uden for landets grænser. Jeg glemte alt om fotografi, men følte alligevel, at jeg var havnet på rette hylde, beretter han på sin hjemmeside.

Efter årtusindskiftet gik Nyborg Madsen fra P3 over til P4 - ud fra devisen om, at "det er sjovere at være den unge vilde på P4 end den gamle sure på P3".

Alex Nyborg Madsen har flere gange har modtaget Se og Hørs Kim Schumacher-pris.

Han kunne notere sig en bemærkelsesværdig succes, da han i 1995 fik kronprins Frederik til at vælge musik og være gæst i P3-programmet "Maskinen".

Frederik er en stor ynder af Led Zeppelin Jam, som efter kronprinsens ønske blev inviteret til at optræde i Parken i København i anledning af hans bryllup med Mary Donaldson.

Musikeren i Madsen blev for alvor vakt til live, da han først i 1980'erne var forsanger i heavy metal-bandet Witch Cross. Da bandet blev opløst i 1986, dannede Alex Nyborg Madsen gruppen Harlot, som siden blev opløst til fordel for poporkesteret The Savage Affair.

Alex Nyborg har ikke haft det nemt med helbredet. I 1998 måtte han opereres for en medfødt hjertefejl. Han har også måttet kæmpe sig ud af et kokainmisbrug, og så er han en velvoksen herre.

- Jeg har været overvægtig hele mit liv, har han åbent fortalt om sine problemer med en vægt på omkring 160 kilo.

Alex Nyborg Madsen har været gift med Lone siden 1983, og han er plejefar til tre børn, hvoraf en er voksen.

I november 2018 flyttede Alex Nyborgs radioprogram "Madsen" fra P4 til det mindre profilerede P5. Ifølge DR som følge af den spareplan, DR måtte indlede efter den nye medieaftale og public service-kontrakt. De daværende otte DR-radiokanaler skulle skæres ned til fem.

Ganske vist gror der ikke mos på en rullesten. Men i 2006 tog Alex Nyborg Madsen alligevel turen til Christiansborg Slot for at takke dronningen for det ridderkors, hun havde tildelt DR-redaktøren.