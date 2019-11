Rockmusikeren har forgæves søgt pusterum

Musikeren havde drukket vin mange dage i træk og satte sig bag rattet for at købe flere flasker. Alkometeret viste 1,5 promille alkohol i blodet.

- For mig var det et vendepunkt. Jeg er glad af to grunde: at jeg ikke skadede nogen andre end mig selv, og at jeg har ramt bunden, sagde han ifølge Aftonbladet under et forhør i september.

I sin nyeste bog, "Vardagar 2", skriver musikeren, at han har brugt champagne og vin til at dulme sine bekymringer over, hvad folk tænker om ham.

Ulf Lundell har også talt åbent om, at han ikke er meget for offentlighedens søgelys.

For to år siden opgav han en lang strid med myndighederne om et 19 meter højt tårn. Han ville have det fjernet, da det står for tæt på hans gård i den sydøstlige svenske by Simrishamn.

Besøgende kunne gå op i det og kigge lige ind i hans stue, påstod musikeren.

- Det er skæbnens ironi, at jeg har bosat mig på den her gård for at være i fred, lade batterierne op og undgå offentligheden, og nu får jeg et vagttårn som nærmeste nabo, skrev Ulf Lundell i 2017 til lokalmediet Ystads Allehanda.

Tårnet står der endnu.

I slutningen af 2015 annoncerede rockmusikeren, at han ville spille sin sidste koncert.

- 40 år er nok. Jeg har leveret, skrev han i en pressemeddelelse.

Det har han fortrudt, og i dag kan publikum stadig opleve Sveriges Bob Dylan stå på scenen og synge kæmpehittet "Öppna landskap". En sang, som flere svenskere har foreslået som ny nationalhymne.