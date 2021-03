Rocklegenden med de psykedeliske toner

For David Gilmour er det primært de uforglemmelige udgivelser med Pink Floyd, der har indskrevet ham i rockhistorien.

Han kom med i det britiske band i løbet af 1968. Han vikarierede for det stiftende medlem Syd Barrett, da dennes forbrug af hallucinogene stoffer tog overhånd, og han blev hurtigt hans permanente afløser. David Gilmour sang også på mange af numrene.

Og med sin vokal og krystalklare strengespil på Pink Floyd-album som "The Dark Side Of The Moon" fra 1973, "Wish You Were Here" fra 1975 og "The Wall" fra 1979 etablerede David Gilmour sig som en rocklegende sammen med resten af bandet.

Men bag succeshistorien blev forholdet mellem Gilmours og den anden kreative drivkraft, bassist Roger Waters, mere og mere anstrengt.

I 1985 forlod Roger Waters bandet, og det gjorde David Gilmour til frontperson, selv om han og de andre bandmedlemmer måtte igennem en retssag for at få lov til at holde fast i navnet Pink Floyd. De fortsatte et årti, inden de gik hvert til sit.

Siden har bandet haft enkelte genforeninger, blandt andet til "Live Aid"-støttekoncerten i London i 2005 - også med Roger Waters. Efterfølgende afviste de et tilbud på mere end en milliard kroner for at at tage på en afskedsturné sammen.

I 1996 blev han optaget i den amerikanske Rock and Roll Hall of Fame, og i 2005 kom han også ind i den tilsvarende i Storbritannien. David Gilmour blev desuden i 2003 tildelt ridderordenen Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Med Pink Floyd har David Gilmour solgt over 250 millioner album. Han har også udsendt fire albums under eget navn og en række liveoptagelser.

David Gilmour er stadig aktiv med sin solokarriere og udgav sidste sommer singlen "Yes, I Have Ghosts" med tekster skrevet af hans anden kone, forfatteren Polly Samson, og med harpespil og sang af Romany Gilmour, hans yngste barn af otte.