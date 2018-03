Rockere skal afsone flere år for handel med kokain

De fem personer er dømt for at være involveret i handel og indsmugling af "ikke under 4,31 kilo kokain".

Den person, der anses for at være hovedbagmand, fik den hårdeste dom på syv års fængsel.

Da ugerningerne fandt sted, var han angiveligt medlem af rockerklubben Satudarah.

Ud over hovedpersonen fik fire personer seks års afsoning.

Hovedpersonen samt en af de andre er ikke danske statsborgere. De blev udvist af Danmark. Men på grund af deres stærke tilknytning til Danmark skete dette kun betinget.

En sjette mand fra Taastrup blev kendt skyldig i at have opbevaret to kilo kokain. Men da retten vurderede, at hans rolle var mere passiv, fik han to år og seks måneders fængsel. Heraf blev to år gjort betinget.

De sidste to involverede fra København og Kalundborg blev dømt for at have videreformidlet stoffer for hovedmændene. De fik henholdsvis et år og ni måneders fængsel.

Også en af de to personer, der slap med lavere straffe, skal være medlem af rockergruppen.

De otte mænd nægter sig alle skyldige. De fem hovedmænd blev anholdt ved aktionen i maj 2017 og har siddet varetægtsfængslet siden.