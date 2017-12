Rockere må igen bruge klubhuse flere steder i landet

De to steder har klubhuse været lukket på grund af en konflikt mellem grupperingerne Satudarah og Bandidos. Forbuddet trådte i kraft 10. november og er siden blevet forlænget flere gange.

Nu er konflikten kølnet så meget, at der ifølge politiet ikke længere er grundlag for at kræve klubhusene lukket.

Konflikten er ikke slut, men risikoen for angreb på klubhuse er ikke længere stor, vurderer politiet.

- Men vi holder fortsat øje med situationen og rockermiljøet, og vi er klar til at lukke klubhuset igen, hvis det bliver nødvendigt, siger politiinspektør René Raffo, Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse om situationen i Randers.

Også i Aalborg vurderer politiet, at den konkrete risiko for angreb på klubhuset er lav, og at der ikke er fare for de omkringboende.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi, oplyser, at politiet fortsat holder ekstra godt øje med området omkring klubhuset i Skalborg og fastholder sin øgede patruljering.

- Vi vurderer trusselsbilledet meget nøje for at sikre borgernes tryghed i området, siger han i en pressemeddelelse.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er en konflikt mellem Satudarah og grupperingen Mongols resulteret i, at 17 personer er blevet varetægtsfængslet.

Også i dette område er konflikten stilnet af, så politiet har ophævet visitationszoner i Nykøbing Falster, Stubbekøbing og Maribo, oplyser politiet.

Desuden kan Bandidos igen bruge sit klubhus i Næstved. I Maribo har Satudarah valgt at flytte fra sit klubhus.