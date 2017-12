Rockere må fortsat ikke komme i deres klubhuse

I Nordsjælland, på Vestegnen og i Midt- og Vestsjælland ligger der også rockerklubhuse, som er blevet lukket af politiet. Opholdsforbuddet gælder indtil klokken 12 fredag.

Politiet har mulighed for at forlænge forbuddet i yderligere 14 dage.

Det er klubhuse tilhørende grupperne Bandidos og Satudarah, der er i fokus. De to grupper ligger ifølge politiet i konflikt over hele landet.

Det var 3. november, at politikredsene i det østlige Danmark valgte at lukke 11 rockerborge. Ud over Næstved og Maribo drejer det sig om borge i Helsingør, Hillerød, Ganløse, Frederiksværk, Køge, Holbæk, Hvidovre, Rødovre og Brøndby.

Ugen efter fulgte jyderne med og lukkede fire rockerborge i Randers, Horsens, Viborg og Aalborg.

Både lukningerne i Jylland samt på Sjælland og Lolland er siden blevet forlænget i yderligere 14 dage, og nu er opholdsforbuddet altså blevet udstrakt endnu engang i Næstved og Maribo.

Det er den såkaldte rockerlov, der muliggør en lukning af rockerborgerne. Det kan politiet gøre, hvis man skønner, at ejendommen kan være mål for et angreb.

Og det er ejendommene ifølge politiet. Man henviser til et verserende opgør mellem Bandidos og Satudarah.

Konflikten blev for alvor udløst under et masseslagsmål ved et boksestævne i Herlev i oktober, men der er også flere tilfælde af vold, brandstiftelse og anden kriminalitet, som politiet forbinder med de to gruppers konflikt.

Politiet frygter, at rockerborgene vil være mål for angreb - for eksempel skyderier - og at omkringboende vil være i fare.