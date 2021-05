Rockere får livstid for likvidering af 18-årig i Holbæk

Den 28. april 2019 tog den 18-årige Zobair Saidi til Ladegårdsparken i Holbæk for at hente noget hash, som ville blive smidt ud af et vindue til ham.

Tirsdag er to mænd ved Retten i Holbæk blevet idømt fængsel på livstid i forbindelse med drabet, skriver TV2 Øst og Ekstra Bladet.

Den nu 27-årige Patrick Skjold Andersen blev i sidste uge kendt skyldig i at have affyret de dræbende skud. Den 29-årige Mickey Weirgang Dreyer blev kendt skyldig i at have planlagt drabet.

Begge mænd var på gerningstidspunktet medlemmer af Bandidos, som lå i konflikt med den lokale bande Vang-gruppen, som Zobair Saidi var tilknyttet. Mickey Weirgang Dreyer har siden forladt Bandidos.

I sidste uge gav retten anklagemyndigheden ret i, at drabet skete som et led i konflikten mellem de to grupper.

Egentlig var planen, at Zobair Saidi skulle have været dræbt to dage før - nemlig den 26. april.

Fremgangsmåden var den samme. Den 18-årige blev lokket til Ladegårdsparken med løfte om, at en mindre mængde hash ville blive kastet ud til ham fra et vindue.

Planen gik dog i vasken. En kvinde, der er idømt et års fængsel i sagen, kom til at kaste hashen ud af det forkerte vindue.

Tidligere er manden, der boede i Ladegårdsparken, dømt for at lokke Zobair Saidi hen til sin lejlighed. I september blev Mikkel Falck Nielsen idømt 12 års fængsel for medvirken til drab.

Foruden fængsel på livstid bestemte retten ifølge Ekstra Bladet, at Patrik Skjold Andersen i ti år ikke må opholde sig i Holbæk Kommune eller i en Bandidosklub noget sted i landet.

De to dømte har under hele sagen nægtet sig skyldige, og de ankede på stedet dommen til Østre Landsret.