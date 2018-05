Rockere får årelange straffe for at køre kampklare rundt

To mandlige rockere, som begge er medlemmer af Bandidos, er blevet idømt fængsel i fem og seks år for ulovlig våbenbesiddelse ved Retten i Hillerød.

Mændene, der er 40 og 31 år, blev pågrebet med et skarpladt gevær af politiet 3. november sidste år, da konflikten mellem de to rockergrupperinger Bandidos og Satudarah var på sit højeste.

De er begge blevet dømt efter straffelovens paragraf 81a, som populært kaldes bandeparagraffen. Derfor er deres fængselsstraffe blevet fordoblet.

Og det er anklager Christina Schønsted tilfreds med.

- Retten har lagt til grund, at de var i besiddelse af det her våben som led i bandekonflikten. Det vil altså sige, at strafskærpelse har fundet anvendelse, siger hun.

- Det siger mig, at dommerne følger lovgivers intention om, at man skal slå hårdt ned på de her bandegrupperinger og på deres konflikter, som jo udspiller sig i det offentlige rum. Det vil man simpelthen ikke tillade, og derfor giver man dem de her meget lange straffe.

De to rockere var bevæbnede og iklædt skudsikre veste, da de kørte rundt i en Mercedes-Benz i Jægerspris i Nordsjælland ved 11-tiden den dag i november.

I bilen lå en US-karabin kaliber 7.62. Geværet havde et magasin med 15 skud. Derudover lå der to ekstra magasinet med 15 patroner og to æsker med skarpe skud. Således havde rockerne 144 skud til det skarpladte skydevåben.

Den 40-årige mand er blevet idømt fængsel i seks år, mens den yngre mand får fem års fængsel. De valgte begge at anke dommen på stedet med ønske om frifindelse.

Foruden den ulovlige riffel er den 40-årige mand kendt skyldig i at være i besiddelse af en økse, som han havde spændt fast på sin skudsikre vest. Og den 31-årige er skyldig i at have en lægtehammer med i bilen.