Rocker skulle formentlig brænde op i bil

Stod det til de ukendte gerningsmænd, så var det efter alt at dømme meningen, at ejeren af en parkeret bil skulle brænde op. For det var formentlig en brandbombe, som 16. januar var anbragt under en rockers bil på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj i Gladsaxe.

Det fremgår af dokumenter fra Københavns Vestegns Politi, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Episoden er beskrevet i politiets afgørelse om opholdsforbud i bandidosklubhuset på Brøndbytoften i Brøndby og indgår i begrundelsen for at forbyde adgang til stedet.

Klubhuset blev sammen med en række andre bandidostilholdssteder på Sjælland og i Randers lukket i slutningen af januar. Og torsdag valgte politiet at forlænge forbuddet.

Begrundelsen er, at Bandidos og banden NNV ligger i konflikt. En strid, som foreløbig kulminerede 2. januar, da 38-årige Cem Kaplan fra NNV blev skudt og dræbt i Hillerød. En 41-årig bandidosrocker er fængslet i sagen.

Dokumentet, som Ritzau nu har fået aktindsigt i, bekræfter oplysninger, som tidligere har været fremme om sagen fra Gyngemose Parkvej.

Ekstra Bladet har erfaret, at det var en veteran fra rockergruppen Bandidos, som 16. januar fandt en bombe under sin BMW. Og de oplysninger understøttes af politiets dokumenter. Her står der:

- En person, der vurderes at være medlem af konfliktens ene part, fandt under sit køretøj en bombelignende genstand. Genstanden blev fjernet af EOD (Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, red.) og vurderes foreløbigt at kunne være en brandbombe.

Københavns Vestegns Politi har valgt at lukke klubhuset på Brøndbytoften, fordi man regner med, at konflikten mellem NNV og Bandidos kan eskalere.

Og man anser det for "meget sandsynligt", at der vil blive anvendt skydevåben, stik- og slagvåben samt brandbare væsker, fremgår det af afgørelsen.

Politiet frygter, at klubhuset kan være et mål, og derfor er det blevet lukket, og lukningen er altså blevet forlænget. Tilsvarende begrundelser er givet for lukning af klubhuse andre steder i landet.

Politiet har lukket bandidosklubhuse i København, Brøndby, Frederiksværk, Helsingør, Hillerød, Næstved, Flakkebjerg, Jyderup, Roskilde og Randers.