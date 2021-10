Rocker får livstid for drab der startede bandekonflikt

En 41-årig Bandidosrocker er tirsdag ved Retten i Hillerød blevet idømt fængsel på livstid for drab og drabsforsøg og for at starte en bandekonflikt.

To af mændene blev ramt. Den 38-årige Cem Kaplan, der var far til fem børn, blev dræbt. Den anden mand var i livsfare, men overlevede.

Tidligere tirsdag kendte et enigt nævningeting den 41-årige Jess Johnny Sohnemann Brønnum skyldig i drab og drabsforsøg.

De fire mænd i bilen tilhørte NNV-gruppen, og retten fandt derfor også, at Brønnums skud var egnet til at skabe en bandekonflikt - hvilket de da også gjorde.

- Det er, så vidt jeg ved, første gang, at nogen er dømt for at starte en konflikt. Tidligere er folk blevet dømt for at gøre noget i forbindelse med en igangværende konflikt, siger senioranklager Martin Stassen.

Det var ikke tilfældigt, at parterne stødte på hinanden kort før klokken 19.00 den 2. januar sidste år. Brønnum havde aftalt at mødes med mændene fra NNV-gruppen.

Men da de dukkede op i deres bil, skød Brønnum løs mod bilen, der blev ramt af i alt 11 skud.

De to mænd, der ikke blev ramt, fik kørt den gennemhullede bil til Hillerød Sygehus. Her blev Cem Kaplan erklæret død, mens en 22-årig mand var såret af to skud i højre side af ryggen og i den ene skulder.

Undervejs sendte de en besked via det sociale medie Snapchat. Den blev ifølge Ekstra Bladet afspillet under sagen.

"Vi er blevet plaffet i baghold. Vi er ramt to stykker. Hillerød Hospital NU", lød det.

Brønnum har under hele sagen nægtet sig skyldig og hævdet, at han affyrede skuddene i nødværge.

Hvis retten ikke ville anerkende, at der var tale om nødværge, mente han, at han havde handlet i en tilstand af "skræk eller ophidselse" og derfor skulle slippe for straf.

Nævningetinget ville dog ikke gå med til nogen af delene og idømte ham lovens strengeste straf - en dom han på stedet ankede til Østre Landsret.