Rocker blev ifølge politiet dræbt efter snyd med hashhandel

På anklagebænken er tre mænd, der er tiltalt for at have knivdræbt Mohammad Al-Zerjawi fra Viborg.

Han gik også under tilnavnet Frisør Mudi, fordi han en overgang ernærede sig som frisør.

Da han blev dræbt, var han ifølge politiet såkaldt prospect - en slags lærling - hos rockergruppen Satudarah i Aalborg.

Frisør Mudi omkom 23. juli kort før klokken 04 om morgenen, da han fik skåret en pulsåre over i låret og forblødte.

Det var efter politiets opfattelse de tre mænd på anklagebænken, der udførte drabet i forening.

De tilhører ifølge politiet Brabrandgruppen - en bande med base i det vestlige Aarhus.

Hvem der efter anklagerens opfattelse snød hvem, har Jesper Rubow endnu ikke uddybet.

Men det står klart, at politiet i en Audi på gerningsstedet fandt en blå taske indeholdende træbriketter.

Træbriketterne var ifølge anklageren omviklet med tape og lignede pakker med rigtig hash.

- Når man åbnede de her pakker, kunne man se, at det i virkeligheden var træbriketter og ikke hash, der var i dem.

- Det er vores opfattelse, at det her handler om en hashhandel, der gik galt, siger Jesper Rubow.

De tre tiltalte nægter sig skyldige i drabsanklagen. Men en af dem erkender at have stukket to andre forurettede med kniv.

Det skete i nødværge, hævder han ifølge sin forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen.

En fjerde tiltalt mand har været internationalt efterlyst og varetægtsfængslet in absentia.

Politiet har ikke kunnet lokalisere ham, og derfor vil retssagen mod ham blive udskilt i en selvstændig sag.

Politiet mener, at den fejlslagne hashhandel var egnet til at skabe konflikt mellem Satudarah og Brabrandgruppen.

Derfor har man rejst tiltale efter en bandeparagraf, der gør det muligt at fordoble straffen, hvis mændene findes skyldige.

Anklageren vil desuden have mændene idømt et forbud mod at opholde sig i Aarhus Kommune.

Sagen blev indledt med tre timers forsinkelse mandag eftermiddag.

Det skyldes, at der i sidste øjeblik er dukket nyt bevismateriale op i form af krypteret kommunikation, som er kommet i politiets besiddelse.

Der er afsat ti retsdage til sagen, og der forventes dom sidst på måneden.