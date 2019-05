Riskær hænger banner op og er færdig med at lurepasse

Et banner med et stort kryds i farverne rød og blå markerer, at partiet Klaus Riskær Pedersen har skudt valgkampen i gang.

Det er her partiet holder til, og så kan det desuden ses fra vinduerne på Christiansborg.

- Jeg har den store glæde, at den er sat præcis i sådan en højde, at hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står og kigger ud af vinduet fra sit kontor, så kan han søge inspiration i den, siger Klaus Riskær Pedersen.

Ophængningen af banneret markerer, at Klaus Riskær Pedersen er gået i gang med valgkampen, efter at han med egne ord "lurepassede" under de første partilederdebatter på DR og TV2.

- Jeg synes, at det var passende at læne sig lidt tilbage, når man for første gang står med alle landets partiledere. Jeg ved godt, at der var nogle, som synes, jeg så træt ud, det har jeg også bekræftet, at jeg gjorde. Men det var, fordi jeg kedede mig så bravt, siger han.

Spørgsmål: Der er et andet nyt parti, Stram Kurs, som løber med dagsordenen. Er du ikke bange for at drukne i det?

- Jeg ønsker egentligt bare på god og høflig vis at præsentere mig, og sige: Goddag, jeg hedder Klaus Riskær, jeg har et politisk projekt, som jeg gerne vil vise frem, og det kan du overveje til det kommende valg, siger Riskær.

- Det nytter ikke noget, at jeg sidder og råber og skriger i debatter, og siger ting, hvor jeg kommer i aviser, og så bagefter ryster alle mine kolleger på hovedet af mig.

Samtidig med ophængningen af valgplakaten præsenterede Riskær Petersen også sit første udspil, som er et boligudspil.

Partiet ønsker blandt andet at stoppe kapitalfondes opkøb af boligejendomme, som sætter borgernes husleje i de store byer op.

Partiet foreslår også, at kommunerne skal tillægges en forkøbsret. Hvis der handles beboelsesejendomme, skal kommunerne have lov til at købe først til markedspris.

Valgplakater må først hænges op lørdag klokken 12, men Klaus Riskær Pedersen har ansøgt Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til at hænge det store banner op.