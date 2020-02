Risiko for klip i kørekort får bilister til at droppe mobil

Tal fra Rigspolitiet viser, at der i fem måneder op til, at skærpelsen af loven blev indført 10. september, blev rejst 11.263 sigtelser. I de fem måneder, efter at den blev indført, er der blevet rejst 8837 sigtelser med tilhørende klip.

Det har tilsyneladende virket at indføre klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobil i bilen.

Det svarer til et fald på 21,5 procent.

- Det er jeg rigtig glad for at se. Og jeg tillægger klippet en kæmpe stor værdi for, at vi nu ser det her fald, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til DR Nyheder.

Hvis en bilist bruger sin håndholdte mobil, mens vedkommende kører, koster det foruden et klip i kørekortet en bøde på 1500 kroner.

Derudover skal man betale 500 kroner til Offerfonden, hvis man benytter håndholdt mobiltelefon, gps, tablets, computere med videre under kørslen.

Selv om det tilsyneladende går den rigtige vej, er transportminister Benny Engelbrecht (S) ikke tilfreds.

- Der er stadig relativt mange, der bruger mobiltelefonen under kørsel, og derfor kan vi heller ikke bare læne os tilbage i tilfredshed. Der skal ske noget mere, og vi skal have endnu færre til at bruge mobilen - ikke bare bag rattet, men også på cyklen, siger han til DR Nyheder.