Ringsted får nye isolationspladser i landsby

Ringsted Kommune opretter nye pladser for covid-19-smittede borgere, der har behov for at isolere sig, efter at mindst 79 ansatte på Danish Crowns slagteri i byen er blevet testet positive for covid-19.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Behovet for isolationspladser kom bag på borgmester Henrik Hvidesten (V).

- Vi må erkende, at vi ikke havde forventet at stå i en situation som denne med et så stort behov for at tilbyde faciliteter til selvisolation, siger han i meddelelsen.

Ringsted Kommune oplyser desuden i pressemeddelelsen, at kommunen er klar til at finde flere faciliteter, hvis behovet viser sig.

Mange af de ansatte, der er blevet smittet, kommer ifølge Danish Crown fra Polen og andre østlande.

De bor ofte under forhold, hvor det er svært at isolere sig selv i 14 dage, hvis de bliver smittet med covid-19.

De nye isolationspladser bliver indrettet i en gammel villa i Jystrup, som ligger nord for Ringsted.

Her er der plads til, at smittede borgere kan isolere sig fra omverden, hvis de ikke har mulighed for det i deres eget hjem.

- Borgerne kommer ikke uden for matriklen, så der er ingen risiko for at sprede smitten til naboer, står der i pressemeddelelsen.

Ringsted Kommune er imidlertid så hårdt ramt af coronavirus, at kommunen har bedt nabokommuner om hjælp til at sørge for isolationspladser. Det har både Sorø Kommune og Faxe Kommune meldt positivt tilbage på.

- Vi er vant til herude på Sydøstsjælland at hjælpe hinanden, når det gælder, så det er en henvendelse, vi ser positivt på, lød svaret fra borgmester i Faxe Kommune Ole Vive (V) tirsdag, der ville se på, hvor mange pladser, kommunen kan spæde til med.

Ifølge Statens Serum Institut har der i alt været 127 bekræftede tilfælde af covid-19 i Ringsted Kommune. 79 af dem har været ved medarbejdere på Danish Crowns slagteri i kommunen.