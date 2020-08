Ringen sluttede med en Oscar-nominering

Mandag den 10. august fylder han 60 år, og her er det tilbagekomsten til de spanske rødder med stjerneinstruktøren Pedro Almodóvar og en Oscar-nominering, der sætter pejlingen for hans næste årti.

Antonio Banderas er født i 1960 og voksede op i Costa del Sol-byen Malaga.

Efter at have arbejdet i en mindre teatertrup hjemme i Malaga kom Banderas i 1981 til hovedstaden Madrid.

Samarbejdet med Pedro Almodóvar begyndte i 1982 med filmen "Lidenskabernes labyrint", og i fire af de efterfølgende film optrådte Banderas i vidt forskellige roller.

Vild og uhæmmet seksualitet var en hovedingrediens i filmene, og kombinationen af et attraktivt udseende og ungdommelig følsomhed gjorde Banderas til et stærkt kort.

For Antonio Banderas' vedkommende sluttede Almodóvar-æraen med "Bid mig, elsk mig" (1990). I hvert fald for en stund.

For Hollywood kaldte. Og i takt med at Pedro Almodóvars internationale berømmelse voksede, fik Hollywood også øjnene op for Banderas.

Hans amerikanske debut var "Mambo Kings" (1992), og siden kunne han tilføje roller i "Desperado" (1995) og "Evita (1996) til cv'et.

En af hans mest kendte præstationer kom med hans medvirken i filmene "Zorro" - den første i 1998 - hvor Antonio Banderas portrætterer den kappe- og maskeklædte figur og hævner, som sidste år kunne fejre 100-års jubilæum.

Selv om Banderas undervejs har spillet mange roller - ligeledes med sin medvirken i tegnefilmen "Shrek" - var det ikke altid nemt at komme som spansk skuespiller til det store USA, fortalte han i januar til magasinet Vanity Fair.

- Da jeg kom til Amerika, kunne jeg overhovedet ikke tale sproget. Jeg har en accent resten af mit liv, når jeg taler engelsk. Det er uundgåeligt. Så jeg var begrænset.

- Jeg besluttede mig for at bo her. Men på en måde var jeg handikappet, fordi jeg ikke modtog det samme materiale som alle andre. Jeg modtog alt det, der var passende for en spansk accent.

- Du prøver at begynde at spille dine kort rigtigt. Du ved, du ikke har særlig mange kort, men det er det, du har at spille med.

I dag er der dog ingen tvivl om Antonio Banderas' succes. Og ringen sluttede tidligere på året, da han under årets Oscar-uddeling var nomineret for bedste hovedrolle i filmen "Smerte og ære" (2019). En film, hvor han var blevet genforenet med sin mentor.

Antonio Banderas var i 18 år gift med den amerikanske skuespillerkollega Melanie Griffith, som han blev skilt fra i 2014. Sammen har de datteren Stella.