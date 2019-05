Rina Ronja Kari: EU-modstanden er ikke død

Det siger spidskandidat Rina Ronja Kari, efter at valgstedsmålinger fra DR og TV2 viser, at bevægelsen ser ud til at miste sit ene mandat i EU.

- Det vil være utroligt ærgerligt for EU-modstanden. Det er jo ikke nogen hemmelighed.

- Men det er klart, at EU-modstanden kommer til at fortsætte, siger hun, da hun sammen med 12 andre kandidater ankommer til valgfest hos 3F i København.

Folkebevægelsen mod EU har været repræsenteret i parlamentet siden det første valg i 1979.

De første mange år havde bevægelsen fire mandater i Europa-Parlamentet, men ved de seneste valg er det blevet til et mandat.

Ifølge Rina Ronja Kari er der dog ingen tvivl om, at der også fremover vil være brug for Folkebevægelsen mod EU.

- EU kommer til at fortsætte med at lave integration. De kommer til at fortsætte med at få mere og mere magt. De kommer til at fortsætte med at blande sig i vores arbejdsmarked og velfærd.

- Alle de ting kommer stadig til at være et problem. Det kommer til at møde modstand fra rigtig mange borgere, siger hun.

Hun understreger, at valget derfor heller ikke vil betyde et endeligt for Folkebevægelsen mod EU.

- Det er klart, at vi er nødt til at omorganisere os, hvis det viser sig, at vi ikke skal sidde i parlamentet. Men nu tager vi lige en ting ad gangen.

Der har op til europaparlamentsvalget været stor spænding om, hvorvidt både Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU ville få en plads.

Det er nemlig første gang, at Enhedslisten kæmper om en plads i Europa-Parlamentet. Indtil nu har partiet støttet Folkebevægelsen mod EU.

Mange iagttagere har derfor peget på, at de to ved dette valg ville komme til at kæmpe om de samme vælgere.