Rikke Karlsson håber på afklaring: Mit navn blev misbrugt

- Jeg håber da, at vi nærmer os en afklaring. Det er svært for mig at forstå, at det har skullet tage så lang tid, siger hun.

Onsdag har Olaf (EU's antikorruptionsenhed, red.) konkluderet, at der blev begået ulovligheder i den EU-støttede politiske alliance Meld, som Morten Messerschmidt var formand for.

Meld og den tilhørende fond Feld har ulovligt kanaliseret EU-midler for 4,35 millioner kroner til aktiviteter "til skade for EU-Parlamentet", lyder det.

Sagen er nu overdraget til Bagmandspolitiet, der skal behandle den og undersøge, om et strafansvar kan gøres gældende for misbrug af EU-midler.

Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann, begge tidligere medlemmer af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti, blev ifølge egne forklaringer meldt ind i bestyrelsen for Meld uden at vide det.

- Jeg skal ikke kunne sige, om der er foregået svindel med midler.

- Det vigtigste for mig, er at man har misbrugt mit navn. Det har været voldsomt krænkende og uretfærdigt, siger Rikke Karlsson.

Siden hun indgav anmeldelsen i 2016, har hun været indkaldt til afhøringer hos både Olaf og Bagmandspolitiet.

Sagen førte til, at Karlsson blev løsgænger i parlamentet frem til valget tidligere på året, hvor hun helt forlod politik.

- Det har været så voldsomt, også på det personlige plan. Jeg har følt mig utroligt alene, fordi jeg stod frem med det her.

- Så på en måde føler jeg, at det er godt, at sagen nu er ved at nå sin afslutning.

- Men på den anden side kan jeg godt frygte, at det stadig kan trække i langdrag med afklaringen af min sag, siger Rikke Karlsson.

Den tidligere parlamentariker og tidligere byrådsmedlem i hjemkommunen Rebild er nu gået en helt anden vej karrieremæssigt og har stiftet et selskab, som laver dokumentarudsendelser.

- Men det er nok Meld og Feld, jeg altid vil blive husket for. Det ærgrer mig, for jeg synes, at jeg har lavet mange andre ting i politik og kæmpet for de svage. Men det er ikke det, der kommer til at stå tilbage, siger Rikke Karlsson.

Morten Messerschmidt har pure afvist beskyldningerne.

- Jeg kan slet ikke genkende den udmelding, og jeg er fuldstændig overbevist om, at vi ikke har overtrådt bestemmelser i hverken dansk eller europæisk straffelov, siger han om anklagen fra Karlsson.

Jørn Dohrmann har ingen kommentarer til sagen.