Rigsrevision har påpeget risiko for misbrug i syv styrelser

Mindst syv styrelser, ud over Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, har fået kritik af Rigsrevisionen for dårlig kontrol med udbetaling af milliarder af kroner.

Dermed har den sikkerhedsbrist, der foreløbig har kostet to ledende figurer i Forsvaret deres stillinger, også været gældende i en række andre styrelser.

I flere tilfælde har de samme medarbejdere alene haft mulighed for at godkende udbetalinger, uden at andre i styrelserne var indover.

Ifølge rigsrevisor Lone Strøm har der været "en øget risiko for svindel" i alle syv myndigheder.

- Kravet om funktionsadskillelse hjælper med at minimere risikoen for svig ved at sikre, at minimum to medarbejdere skal være involveret i en betaling, før den frigives, skriver Lone Strøm i et svar til Politiken.

I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har "én medarbejder kunnet foretage udbetalinger alene". Det konkluderede Rigsrevisionen i august.

Udbetalingerne er foregået fra en pulje på 17 milliarder kroner fordelt på fire ministerier.

Der er ikke fundet fejl i udbetalingerne, men "medarbejderen anvendte brugerprofiler og adgangskoder, der var oprettet i kollegers navne", efter at styrelsen formelt havde forsøgt at ændre praksis.

I Udenrigsministeriet "har 463 nuværende og fratrådte medarbejdere haft uberettiget adgang til at godkende økonomiske dispositioner i forhold til den daglige drift og udviklingsbistanden", konkluderer Rigsrevisionen.

I NaturErhvervstyrelsen har ni medarbejdere kunnet "godkende lønudbetalinger til sig selv" i form af blandt andet overarbejde og mistede fridage.

I alt blev der udbetalt for 610.000 kroner.

At den dårlige kontrol med udbetalinger tilsyneladende gælder en lang række styrelser kommer ikke bag på statsrevisor Frank Aaen (EL).

- Det er den mistanke, vi har haft fra starten af sagen. Det viser sig jo, at den overordnede regnskabsinstruks fra Forsvarsministeriet ikke indeholder et krav om, at der skal være fire øjne, der ser på en sag, før den går til udbetaling, siger han.