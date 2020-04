Rigsrevision blåstempler forløb om omstridt dab-udbud

- Rigsrevisionen vurderer, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye dab-kanal.

Sådan lyder det blandt andet i notatet, som er et resultat af Rigsrevisionens undersøgelse af sagen. Notatet er sendt til statsrevisorerne i Folketinget, der behandlede sagen fredag.

På baggrund af Rigsrevisionens konklusion anser statsrevisorerne nu sagen for at være lukket.

- Det er et meget omhyggeligt notat, vi har fået, så jeg kan ikke se, at der skulle være grund til at fortsætte yderligere med det her, siger statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), til DR Nyheder.

Han tilføjer, at alle statsrevisorer er enige i den konklusion.

Rigsrevisionen iværksatte undersøgelsen af sagen i december 2019. Det skete på anmodningen fra netop statsrevisorerne.

Diskussionen om udbuddet har kørt, efter at Radio24syv tabte udbuddet om en ny dab-kanal, som mange havde anset som radiokanalens redning.

Det blev i stedet kanalen Radio Loud, der vandt det omstridte udbud.