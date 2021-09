Rigsretten tager instrukssagen forfra

- Jeg er forberedt til tænderne. Det er hele forsvarsholdet også, sagde den tidligere integrations- og udlændingeminister uden at komme nærmere ind på sin fremtidige politiske karriere, hvor hun står partiløs efter tiden i Venstre.

Med et smil satte hun sig i retssalen i Eigtveds Pakhus, hvor 13 politisk udvalgte og 13 højesteretsdommere skal vurdere den første rigsretssag siden 1990'erne.

- Høje Rigsret, jeg skal først oplæse anklageskriftet, begyndte anklager Anne Birgitte Gammeljord.

Ifølge anklageren "iværksatte og fastholdt" Støjberg i 2016 en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra voksne ægtefæller.

På forhånd havde dommerne besluttet at fjerne et afsnit i anklageskriftet om, at det skulle være skærpende, at Støjberg vildledte Folketinget.

Støjberg selv skal først afhøres 13. september, men holdningen er klar. Hun vil frifindes.

Forløbet med adskillelsen af asylparrene granskede Instrukskommissionen allerede i 2020, men Rigsretten starter på en frisk. Så sagens anden anklager, Jon Lauritzen, gennemgik mails og artikler helt fra begyndelsen.

Dengang i 2016 var det tydeligt, at Inger Støjberg var meget ivrig for at stoppe indkvarteringen af mindreårige asylansøgere med voksne ægtefæller. 25. januar 2016 gik hun til tasterne på Facebook efter en artikel i Berlingske:

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre. Det skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen, skrev hun i et opslag.

Udlændingestyrelsen ville nuancere Inger Støjbergs udmelding, og der blev lagt op til at udsende en besked i pressen om, at der var tale om ganske få tilfælde over tid.

- Kæmpe nej! De skal rette 100 procent ind efter det, som Inger har meldt ud. Færdig. Punktum, skrev særlig rådgiver Mark Thorsen til styrelsen.

Et centralt notat fra 9. februar 2016 blev også lagt frem i retten. Der står blandt andet, at der kan være undtagelser, så det dermed ikke var alle par, der skulle adskilles.

Kommissionen vurderede dog, at det mistede sin betydning, da der dagen efter kom en klar instruks om ikke at lave individuelle vurderinger. Den instruks bestod ifølge kommissionen af et opkald og en pressemeddelelse.

Ingen asylansøgere under 18 år måtte bo sammen med deres samlever. Og par, der allerede var i systemet, ville blive skilt ad, lød det i Udlændinge- og Integrationsministeriets pressemeddelelse fra 10. februar 2016.

Det gjaldt også, selv om parrene havde børn.

Tilblivelsen af den centrale meddelelse blev torsdag gennemgået.

Den fik flere i systemet til at spærre øjnene op. For før udsendelsen havde der været en ivrig diskussion i ministeriet om, hvorvidt man kunne adskille par uden undtagelser uden at bryde med retten til individuel behandling.

I de første udkast blev det beskrevet, at der ville være enkelte undtagelser, hvis der eksempelvis skulle tages hensyn til et barns åbenlyse tarv.

Blandt andet indvendte afdelingschef Lykke Sørensen, at det ville være i strid med konventionerne.

Alligevel kom der et udkast til en pressemeddelelse "uden kattelem", som den blev beskrevet.

Kontorchef i ministeriet Jesper Gori skrev i en kort mail til en kollega: "Det blev den hårde ...".

Efter pressemeddelelsen og en telefonsamtale med Udlændingestyrelsen begyndte arbejdet med at adskille parrene.

Rigsretssagen fortsætter med mere gennemgang af forløbet fredag. Dommen ventes inden jul.