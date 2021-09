Rigsretssagen kredser om samråd: Støjberg rettede talepapir

Lidt over en måned efter at Inger Støjberg i februar 2016 i en pressemeddelelse fortalte, at hun havde sat en stopper for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med deres ægtefæller, stod hun skoleret i et samråd.

Forinden var et forløb, hvor den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs talepapir til samrådet skulle udarbejdes. Der blev lavet udkast, og Støjberg kunne komme med rettelser.

Forløbet tager anklager Anne Birgitte Gammeljord fredag de 26 dommere i Rigsretten igennem.

Fredag er andet retsmøde i sagen, hvor Støjberg sidder tiltalt for at have udstedt og fastholdt en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar.

Af en mail, som anklageren læser fra, fremgår det, at Støjberg havde en indvending til, hvad der skulle siges i forhold til par, hvor der kunne være særlige grunde til ikke at adskille.

- Det skal italesættes sådan, at når der tales om en særlig grund, så er det kongebrev, vi henviser til. Retorikken skal være, at det er selvfølgelig meget få tilfælde, men når det er sådan, så er det jo sådan, skrev hun.

"Kongebrev" dækker over den særlige danske tilladelse, der kan gives, så personer under 18 år kan blive gift. Her var tanken, at der i de tilfælde allerede var en myndighed, som havde taget stilling til parrets forhold.

Men Støjberg ville altså ikke nævne de undtagelser, der kunne være til ordningen, hvor en adskillelse af par ville stride mod internationale forpligtelser.

I det endelige papir sagde hun også, at der i "helt særlige tilfælde" kan være omstændigheder, hvor der skal gøres en undtagelse.

- Det kunne jo for eksempel være i det tænkte tilfælde, at et par er blevet gift i Danmark med kongebrev, lød det i det endelige papir, hvor hun samtidig gjorde klart, at hun har en stærk holdning til, at mindreårige ikke skal bo sammen.

Netop spørgsmålet om undtagelser i adskillelsen af parrene er centralt for sagen, da det er ulovligt at adskille par helt uden undtagelser, da de har ret til individuel behandling.

Inger Støjberg lytter i retsmødet fredag og følger med på en skærm. Hun skal selv først afhøres på femte retsdag, der afholdes 13. september.

De første retsdage går med forelæggelse af sagen, hvor først anklagerne og senere forsvarerne fremlægger centrale dokumenter. Men allerede i 2020 blev sagen gransket af Instrukskommissionen, hvor mails og dokumenter også kom frem.

Inger Støjberg fortalte da også før retsmødet fredag, at der torsdag ikke var et eneste dokument, som hun ikke havde set før.

- Det er jo at få et indblik i maskinrummet, som der ikke er mange ministre, der er heldige at få. På den måde er det her jo helt unikt - at man kan se, hvad medarbejdere skriver mellem hinanden under forberedelse af alle taler, samråd og sådan noget, sagde hun fredag morgen.