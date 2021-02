Rigsretssag mod Støjberg udløser giftig værdikamp

Inger Støjberg kæmpede for sin sag på talerstolen i Folketinget tirsdag, før medlemmerne skulle stemme om, hvorvidt hun skulle for Rigsretten. Hun havde ikke held med at overbevise et flertal om at stemme nej. Men hun fastholdt, at hun i en sag om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene part er mindreårig, uden individuel behandling har gjort, hvad hun mener, er det "politiske og menneskelige rigtige at gøre".

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix