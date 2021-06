Rigsret afgør tirsdag spørgsmål om tv-billeder fra Støjberg-sag

Det er foreløbig uvist, om tv-stationer må sende direkte fra rigsretssagen mod Inger Støjberg, når sagen bliver behandlet til efteråret.

Men tirsdag formiddag bliver der klarhed om spørgsmålet, når Rigsretten klokken 10 afsiger kendelse om blandt andet optagelse og transmission fra hovedforhandlingen i sagen.

Det skriver Rigsretten på sin hjemmeside.

Derudover afsiger Rigsretten kendelse om spørgsmål vedrørende anklageskriftet i sagen.

De pågældende spørgsmål blev drøftet på et forberedende retsmøde fredag.

Inger Støjberg har selv ønsket, at pressen fik mulighed for at sende direkte tv-billeder fra den historiske straffesag.

Det argumenterede hendes forsvarer for ved det forberedende retsmøde.

Normalt er det ikke tilladt at tage billeder eller optage video fra retssager i det danske retssystem.

Dog kan der i særlige tilfælde - som ved domsafsigelser i retssager med stor mediebevågenhed - gives tilladelse til videooptagelse.

- Udenfor Rigsretten er sagen politisk. Den hviler på et vigtigt politisk grundlag, og der bør gives adgang til borgere til en ufiltreret version i sagen, lød det fra advokat René Offersen.

Samtidig argumenterede flere medier - herunder Ritzau - for, at der bør være størst mulig offentlighed omkring sagen.

På den anden side argumenterede de to anklagere, som er udpeget af Folketinget, for at der ikke bør gives tilladelse til tv-transmission.

Rigsretssagen skal afgøre, hvorvidt Inger Støjberg i rollen som udlændinge- og integrationsminister i strid med loven beordrede asylpar - hvor den ene part var under 18 år - adskilt tilbage i 2016.

Der foregik ikke partshøring af parrene i sagerne, og der var angiveligt ingen individuel sagsbehandling.

Kritikere af adskillelsen af asylpar har påpeget, at der netop kræves partshøring og individuel sagsbehandling i den type sager.

Rigsretssagen indledes i september og ventes afsluttet inden årets udgang.