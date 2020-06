Rigspolitiet slår fast: Sydsvenske turister skal vise negativ test

Det er ærgerligt, at der har hersket forvirring om indrejsereglerne til Danmark, efter at en delvis genåbning af grænserne er trådt i kraft lørdag.

Det siger politiinspektør hos Rigspolitiet Peter Ekebjærg.

Der har blandt andet været uklarhed om, hvorvidt svenskere fra de tre sydlige regioner Skåne, Halland og Blekinge kunne komme ind i Danmark uden at skulle fremvise en negativ coronatest ved indrejsen. Eller om de blot kunne lade sig teste i Danmark kort efter indrejsen.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at der har været forvirring om indrejsereglerne, siger Peter Ekebjærg.

- Vi har arbejdet her til formiddag på at få præciseret reglerne, så det kommer til at stå mere klart for både borgerne og os selv, hvordan det skal administreres.

Som reglerne er lige nu, kan ikke alle borgere fra Skåne, Halland og Blekinge rejse frit ind i Danmark uden at være blevet coronatestet derhjemme.

Det skyldes, at regionerne i øjeblikket ikke lever op til regeringens kriterier for at være åbent.

- Hvis formålet er det, vi kalder anerkendelsesværdige formål, altså at man for eksempel skal arbejde herovre, så er praksis den samme, som den hele tiden har været. Så kan folk indrejse (uden en negativ test, red.).

Vil svenskere fra de nævnte områder til Danmark som turister, gælder dog andre regler.

- Så er forudsætningen for, at man kan indrejse, at man har en negativ coronatest. Altså en test, der viser, at man ikke har corona, og den må maksimalt være 72 timer gammel.

- Det gælder i øjeblikket, fordi de tre sydlige regioner ikke er med på Statens Serum Instituts liste over åbne områder i Sverige, siger politiinspektøren.

Peter Ekebjærg regner med, at præciseringerne i regelsættet vil få forvirringen til at forsvinde.

Spørgsmål: Hvad tror du, årsagen er til, at der opstod denne forvirring?

- Det tror jeg, ligger i, at det er et nyt regelsæt, der skulle køres på plads og tages i brug fra morgenstunden. Det er rigtig ærgerligt, at der har været forvirring om det, siger han.

Spørgsmål: Så du regner med, at der nu kommer noget ro omkring det?

- Ja, det er bestemt min forventning. Ud over at vi har kigget på vores tekst, og vi har kommunikeret, som jeg også gør her, så har vi også holdt møde med alle de politikredse, der har grænseovergange til Sverige.

- Og drøftet igennem, hvordan praksis er, og hvordan regelsættet skal fortolkes og forvaltes.

- Og dér er det min overbevisning, at nu er vi "aligned" (justeret, red.) hele vejen rundt, og nu kommer det til at køre stille og roligt, siger Peter Ekebjærg.