Rigspolitiet sætter ind mod høj fart i den kommende uge

I den kommende uge sætter politiet ekstra fokus på bilister med for meget tryk på speederen.

Politiet vil landet over fra mandag til søndag gennemføre en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser. Det varsler Rigspolitiet i en pressemeddelelse søndag.

Den høje fart øger risikoen for ulykker markant og skaber utryghed hos andre trafikanter, lyder advarslen fra politiet. Selv en lille overskridelse kan få fatale følger.

Politiet vil både notere store og mindre overtrædelser af fartgrænsen.

I 62 procent af de dødsulykker, hvor farten spiller en rolle, er det nemlig en mindre overskridelse af hastigheden, der er en medvirkende årsag. Det oplyser politiet.

Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, fortæller, at politiet hvert år kaldes ud til utallige trafikulykker, der kunne være undgået, hvis fartgrænserne var overholdt.

- Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger han blandt andet i politiets meddelelse.

- Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden, fortsætter han.