Rigspolitiet opdager mangler ved aflytning af mobiltelefoner

Rigspolitiet har konstateret en ny fejl i forbindelse med teledata, der bruges i politiets efterforskning og i straffesager.

Nogle mobildata forsvinder, når de overføres fra teleudbyderne til politiets systemer, og rigspolitiet har siden november sidste år forsøgt at finde ud af hvorfor.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Mobildata indeholder oplysninger om en aflyttet mobiltelefons aktiviteter på internettet, som for eksempel e-mails, internetsurfing og streaming.

Rigspolitiet mener dog ikke, at de manglende mobildata har haft nogen betydning i konkrete straffesager.

Der vil altid være mobildata, som politiets efterforskere ikke kan aflæse, blandt andet fordi en stor del af informationerne er krypterede.

Ifølge Rigspolitiet har det altid været almindeligt kendt blandt efterforskere, at aflytningssystemet ikke kan hente alle mobildata.

Derfor er aflytningerne ifølge Rigspolitiet heller ikke blevet brugt "som udtryk for et komplet og præcist billede af den aflyttedes brug af mobildata".

- Selv hvis en ufuldstændig transmission af mobildata i form af internettrafik med videre fra aflyttede mobiltelefoner ikke vurderes at have betydning for retssikkerheden, er det naturligvis dybt beklageligt, at der endnu engang opstår tvivl om den tekniske kvalitet af politiets og teleselskabernes samarbejde på dette vigtige område, udtaler rigspolitichef Thorkild Fogde.

I sidste uge fortalte rigspolitiet, at der kan have været fejl i tidsangivelserne for forskellige data i beslaglagte mobiltelefoner. Heller ikke her mener rigspolitiet dog, at fejlen har haft betydning i konkrete sager.

Sidste år blev politiet ramt af det, der er blevet kaldt teledataskandalen. Den handler om fejl i konvertering af data, som viser, hvor en mobiltelefon har befundet sig.

Den slags oplysninger bruges meget ofte i politiets efterforskning og senere som bevis i straffesager i retten.

I den sag har Nick Hækkerup (S) erkendt, at myndighederne var for lang tid om at orientere dommere og forsvarere. Han har også talt om "et meget uskønt forløb, som kan rokke ved tilliden".