Det bliver ikke muligt at få sig et kørekort fra fredag og 14 dage frem på grund af frygten for at sprede coronavirus. Heller ikke teoriprøver må køreskoleeleverne tage til. Der er dog en undtagelse for storvognskategorierne, som stadig må gå til prøver. (Arkivfoto).

Rigspolitiet indstiller køreprøver og teoriprøver

Det er ikke muligt at gå til køreprøve eller teoriprøve i to uger på grund af risikoen for coronaspredning.

Køreskoleelever må vente lidt længere på at få sig et kørekort.

I hvert fald har Rigspolitiet besluttet at indstille køre- og teoriprøver fra fredag og to uger frem. Det gør det for at mindske risikoen for at sprede coronavirus yderligere i befolkningen.

Der bliver dog stadig gennemført prøver i storvognskategorierne. Det skriver Rigspolitiet på Twitter.