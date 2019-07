Rigspolitiet beklager volapyk i oversat anklageskrift

Udtalelsen kommer, efter at en af forsvarerne i sagen, advokat Else Præstegaard, onsdag fortalte Ritzau om en test, hun havde fået lavet af dokumentet.

Oversættelsen tilbage til dansk afslørede det rene volapyk, konstaterede hun.

For eksempel hed det sig, at mændene var anklaget for "forsøg på vækst af specielt seriøs karakter". En Bed & Breakfast var blevet til "seng & morgenmad", mens Københavns Ø blev oversat til "København Øens associationer".

Desuden stod der også, at anklagemyndigheden ville nedlægge påstand om forbud mod at udrejse af Danmark. Faktisk var det lige omvendt. Nemlig udvisning og forbud mod indrejse.

- Retssikkerhedsmæssigt er det virkelig frygteligt, konstaterede advokat Else Præstegaard onsdag.

Selve straffesagen om indbrud og hæleri blev afviklet mandag i Københavns Byret. Her sikrede dommeren sig, at de tre tiltalte mundtligt fik en præcis oversættelse af anklageskriftet - og at de dermed forstod, hvad anklagen gik ud på.

Rigspolitiet forklarer, at det var Københavns Politi, som havde hyret et firma til den skriftlige oversættelse. Kommunikationsdirektøren siger, at han ikke er klar over, hvordan Københavns Politi vil reagere over for firmaet.

Et andet firma, EasyTranslate, stod for den mundtlige tolkning i sagen. Firmaet kunne ikke stille med én tolk. I stedet var to rykket ud, hvoraf den ene var fløjet fra Norge til Danmark.

Den ene kunne tolke fra dansk til russisk, mens den anden tolkede russisk til georgisk. Arrangementet bevirkede, at retsmødet blev forsinket i fire timer. Dommen blev først afsagt ved 20-tiden.

- Georgisk er et meget begrænset sprogområde, og EasyTranslate har haft udfordringer, hvilket er beklageligt, siger kommunikationsdirektøren i Rigspolitiet.

Netop tolkningen var været et emne flere gange undervejs i sagen med georgierne. På et tidspunkt bestemte en dommer i byretten, at det var så galt, at der skulle ske løsladelse, men denne afgørelse blev ændret af Østre Landsret.

Advokat Else Præstegaard har oplyst, at hun har ansøgt om adgang til Højesteret.

- Det er vigtigt at få afklaret, i hvor lang tid man kan forsvare, at der ikke foregår en ordentlig tolkning, sagde hun onsdag.

EasyTranslate fik i foråret opgaven med at levere tolke til Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Firmaet vandt et udbud fra Rigspolitiet.

Mange hidtidige tolke ønsker ikke at arbejde under den forringede aflønning, som udbuddet indebærer.

I Rigspolitiet siger man torsdag, at firmaet formår at stille med en tolk til næsten samtlige opgaver. Man er oppe på mellem 97 og 99 procent, når det gælder fremmøde, lyder det.

Kvaliteten måles særskilt.