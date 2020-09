Rigspolitichef om smittefare: Der er for mange kram og håndtryk

Sådan lyder det fra rigspolitichef Thorkild Fogde, som henviser til, at smitten med coronavirus stiger i blandt andet København - og at for mange unge i nattelivet glemmer at holde afstand.

- Vi ser for mange håndtryk, for mange krammere, for mange grupper, for meget tæthed og for lidt ansvarlighed, siger Thorkild Fogde.

Han holder pressemøde lørdag eftermiddag foran politigården i København sammen med Københavns politidirektør, Anne Tønnes.

- Nu er det også de unges ansvar at sikre sig at holde afstand.

- Det er især de unge, der er festhungrende, som samler sig de steder, hvor de plejer at være, lyder det fra politidirektøren.

Men man skal overveje, om det er nødvendigt at gå i byen, opfordrer Anne Tønnes. For den seneste tid har der været et stort tryk på nattelivet - og dermed stiger risikoen for smitte på værtshuse og barer.

- Det er stærkt bekymrende, siger Anne Tønnes.

Rigspolitichef Thorkild Fogde advarer om, at det kan blive nødvendigt at indføre nye restriktioner for at hæmme smittespredningen.

I en række kommuner blev der tidligere på ugen indført skærpede restriktioner for netop at imødegå opblomstringen af Covid-19.

Det gælder Odense Kommune, Københavns Kommune og yderligere 16 kommuner i hovedstadsområdet.

I de samlet 18 kommuner skal barer lukke til midnat, og forsamlingsforbuddet er blevet sænket fra 100 til 50.

Beværtninger i resten af landet må holde åbent indtil klokken 02.

Torsdag indførte man desuden et opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i København. Forbuddet skulle gælde torsdag, fredag og lørdag i denne uge - dog kun om aftenen og om natten.

Anne Tønnes fortæller, at Københavns Politi har afsat mange betjente til at holde øje med restauratører og gæster i nattelivet.

Og her har tilbagemeldingen været, at presset på København i aften- og nattetimerne er for stort.

- Man er nødt til at tage et fælles ansvar. Jeg appellerer til de unge mennesker om at springe festen over, hvis det er muligt, og holde afstand under alle omstændigheder, lyder det fra Anne Tønnes.