Rigspolitichef: Alhohol får ansvarligheden til at dale

Rigspolitichef Thorkild Fogde siger på dagens pressemøde, at der i nattelivet er behov for mere håndfaste og klare regler, hvis hovedstadsområdet skal være fri for coronasmitte.

Derfor er det en stor hjælp for politiet, at der fra den 17. september og to uger frem kommer flere regler for at begrænse smitten, siger Thorkild Fogde.

Barer, caféer og restauranter i 17 hovedstadskommuner skal fra torsdag og 14 dage frem lukke klokken 22. Derudover bliver der indført krav om, at stående gæster skal bære mundbind.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet.

Der bliver også stillet krav til, at serveringssteder i hovedstaden skal skilte med, hvor mange gæster der maksimalt kan være, hvis kravet om afstand mellem gæster skal overholdes.