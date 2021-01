Rigmanden med den berømte svigerfar

Men ikke Kushner, der jo nok også har en særlig rolle for Trump.

Jared Kushner, som fylder 40 den 10. januar, er Trumps svigersøn.

Han er gift med Trumps datter og øjesten, Ivanka på 39, og hun er i øvrigt også rådgiver for præsidenten.

Det er ikke, fordi Kushner blot har siddet i Det Ovale Værelse og nikket.

Kushner har været på arbejde.

Han er ortodoks jøde, og præsidenten udpegede ham tidligt i sin periode til at være manden, der skulle skabe fred i Mellemøsten.

Eller forsøge.

Og der er sket noget. Mellemøsten ser anderledes ud nu end for fire år siden.

Analytikere er ikke enige om, hvorvidt det er godt eller skidt.

Men blandt andet har USA flyttet sin ambassade til Jerusalem og har dermed anerkendt Israels kontrol med byen.

Golanhøjderne, som Israel har erobret fra Syrien og annekteret, har Trump også anerkendt som Israels.

I den arabiske verden har det udløst kritik. Men samtidig har Israel efter Kushner-mægling oprettet diplomatiske forbindelse med flere stater i Golfen og med Marokko.

Det er ikke helt klart, hvad Kushner skal lave nu, når tiden i Washington D.C. slutter den 20. januar.

Han og Ivanka Trump boede førhen i New York, men her skriver pressen, at parret næppe bydes velkommen tilbage af de rige og kendte.

Storbyens elite er generelt kritisk over for Trump og hans politik.

Amerikanske medier skriver, at parret har købt et stykke dyr jord i Florida, og der har også været spekulationer om, at Ivanka Trump vil gå ind i politik og forsøge at blive valgt til Kongressen i Florida.

Jared Corey Kushner blev født i New Jersey.

Hans bedsteforældre var overlevende fra Holocaust og etablerede et byggefirma i New Jersey.

Det firma forvandlede Kushners far til et ejendomsimperium.

Den unge Jared Kushner læste kunst på Harvard og erhvervsøkonomi på New York University.

Han begyndte at arbejde i sin fars firma og tjente mange penge.

Han fik en større rolle at spille i det år, hvor hans far kom i fængsel på grund af blandt andet skattesvig. Det var i 2005.

Det var også det år, hvor Jared Kushner mødte Ivanka Trump. Hun konverterede til jødedom, og parret blev gift i 2009.

De har tre børn.