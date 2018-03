Rigmand vil betale danske burkabøder

- Jeg vil gøre alt for at neutralisere den danske lov. Det betyder, at jeg vil betale samtlige bøder, der måtte blive idømt i Danmark.

Den fransk-algeriske forretningsmand Rachid Nekkaz vil betale bøderne for danske kvinder, som får bøder for at gå med burka, hvis regeringens maskeringsforbud vedtages.

- I andre lande som Frankrig og Belgien er det lykkedes mig at neutralisere loven, så den ikke længere håndhæves, siger Rachid Nekkaz til avisen.

Efter eget udsagn har han betalt 1538 bøder i Frankrig, Belgien, Schweiz, Holland og Tyskland for lignende forbud. Han har oprettet en fond med godt 7,5 millioner kroner til formålet.

På fredag klokken 15 vil Rachid Nekkaz holde pressemøde foran Christiansborg.

- Jeg vil fortælle det danske Folketing, at det er nytteløst at indføre et forbud, for kvinderne vil alligevel ikke komme til at betale bøderne, forklarer han til Kristeligt Dagblad.

Det bekymrer den konservative rets- og integrationsordfører, Naser Khader.

- Det kan vi ikke acceptere, ligesom vi heller ikke kan acceptere, at nogen betaler fartbøder for personer, der kører for stærkt. Han underminerer dansk lovgivning, og det skal vi forhindre, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han peger på, at Folketinget allerede har drøftet, hvordan man forhindrer, at andre betaler bøden.

Det kan i yderste konsekvens være ved at ændre strafferammen fra bøde til fængsel.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, er villig til at skærpe loven, hvis den omgås.

- Det kommer ikke som en overraskelse, at han vil betale bøderne i Danmark, som han har gjort i andre lande.

- Hvis det bliver nødvendigt, kan vi for eksempel skrive ind i loven, at bøderne skal betales individuelt. Derudover kan pengegaver beskattes, og endelig kan vi skærpe straffen til fængsel.

- Det er der ikke flertal for nu, men andre partier kan måske flytte sig i den retning, hvis det viser sig, at vi har et problem, siger han til Kristeligt Dagblad.